Hij stond woensdagavond met een show in de Ziggo Dome. Het optreden is onderdeel van de tournee 1969 Show, - Performing his songs from Creedence Clearwater Revival.

De Amerikaanse singer-songwriter John Fogerty schreef in zijn tijd met Creedence Clearwater Revival een aantal van de meest gedenkwaardige rock-'n-roll nummers van de vorige eeuw. Het jaar 1969 is daarin een bijzonder en zeer productief jaar voor Fogerty. In dat jaar schreef en produceerde hij namelijk drie albums met Creedence Clearwater Revival. Op deze albums staan een aantal van hun grootste hits waaronder Proud Mary, Born on the Bayou, Bad Moon Rising en Fortunate Son. Tijdens de tournee zingt Fogerty nummers uit dat jaar, maar uiteraard ook vele andere hits uit zijn oeuvre.

Fogerty is al bijna klaar met het Europese deel van zijn tournee, die op zondag eindigt in Trondheim in Noorwegen. Daarna gaat hij terug naar de Verenigde Staten waar hij zijn tournee in januari afsluit met een reeks concerten in Las Vegas.