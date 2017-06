Adele: weet niet of ik ooit nog op tournee ga

"Dit is het dan, na 15 maanden onderweg. We zijn met deze tour naar Ierland, het Verenigd Koninkrijk en heel Europa, de VS en eindelijk ook Australië en Nieuw-Zeeland geweest", schrijft Adele in de brief. Ze noemt het een onvoorstelbare en onvergetelijke reis en ervaring.

"Touren is een vreemd ding, het is niet iets voor mij. Ik ben een echte huismus en geniet van de kleine dingen in het leven", benadrukt de Rolling in the Deep-zangeres die na 123 shows zegt even tijd voor zichzelf en haar jonge gezin te willen nemen.

Sinds 2011 heeft Adele een relatie met Simon Konecki, met wie ze dit jaar trouwde. Het stel kreeg in 2012 samen hun eerste kind, een zoon. Adele geeft haar laatste vier concerten van haar tournee in Londen.