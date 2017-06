Rihanna gespot met Arabische miljardair

Een foto van het stel in het zwembad verscheen woensdag op verschillende websites van de Amerikaanse media. De nieuwe vlam van RiRi is geen arme jongen: het vermogen van de familie Jameel wordt geschat op 1,3 miljard euro. De uit Saoedie-Arabië afkomstige Jameel is onder andere de officiële importeur en dealer van Toyota in de regio. Ook bezit de familie hun eigen voetbalteam.

De 29-jarige Umbrella-zangeres is alweer een tijdje vrijgezel. Tot 2009 had ze een relatie met Chris Brown en daarna had ze verschillende korte affaires met onder anderen Travis Scott en tot oktober met rapper Drake. Voor zijn omgang met Rihanna was Jameel een tijdje aan het daten met model Naomi Campbell.