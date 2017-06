Relatie Kendall Jenner en A$AP Rocky serieus

"Ze gaan zeker met elkaar om en het wordt langzamerhand steeds serieuzer", verklapt een bron. Zo kwam de rapper opdagen op de verjaardag van de zus van Kendall, Khloé Kardashian, waar hij en het model samen intiem werden gezien. "Ze zaten samen te knuffelen en te zingen", aldus een spion.

De 21-jarige Jenner en de 28-jarige A$AP Rocky, die in het echt Rakim Mayers heet, gaan sinds de zomer van 2016 met elkaar om. Ze werden eerder samen gespot in Parijs en Los Angeles. En Jenner plaatste een selfie van het stel in mei bij hun bezoek aan het Met Gala in New York.

Het enige obstakel lijkt de agenda van Jenner, die als populair model regelmatig van huis is. "Het is moeilijk voor Kendall om te settelen omdat ze het zo ontzettend druk heeft, ze is altijd op reis", zegt een ingewijde die eraan toevoegt dat het model rapper A$AP voorlopig zeker niet laat gaan.