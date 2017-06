Bublé bedankt Canadezen voor steun en liefde

De zanger zei het een hele eer te vinden Canada muzikaal te mogen vertegenwoordigen. Dat hij de nationale onderscheiding kreeg tijdens “een emotioneel moeilijke tijd voor mijn familie”, raakte hem. “Ik dank jullie voor de liefde en steun die jullie me hebben gegeven”, zei Michael volgens Canadese media in zijn bedankwoord. “Elke keer dat ik kan zeggen: mijn naam is Michael Steven Bublé en ik ben een Canadees ben ik trots.”

Michael werd emotioneel toen hij het over zijn vrouw Luisana Lopilato, hun twee kinderen en zijn ouders en zussen had. “Woorden schieten tekort om mijn gevoelens voor jullie uit te drukken. Soms is ‘ik hou van je’ niet genoeg, want wat ik voel is zo veel meer.”

De 41-jarige zanger zou de National Arts Centre Award, die jaarlijks wordt uitgereikt aan uitmuntende artiesten, vorig jaar al krijgen. Toen kon hij niet bij de uitreiking zijn vanwege de ziekte van zijn zoontje.

Michael en Luisana maakten in november bekend dat hun driejarige zoontje Noah kanker had. Om het kereltje bij te kunnen staan maakte Michael zijn agenda leeg, zo kwam hij niet naar Nederland om zijn nieuwste album Nobody But Me te promoten. Inmiddels gaat het stukken beter met de peuter.