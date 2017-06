608.000 kijkers voor 100 Jaar Sonneveld

Het door Richard Groenendijk gepresenteerde 100 Jaar Sonneveld staat daarmee op de zeventiende plek van de kijkcijfertop 25. André Rieu: Welcome To My World trok woensdagavond op hetzelfde tijdstip de meeste kijkers.

De realityserie rondom de Limburgse violist boeide 1,08 miljoen kijkers, goed voor een derde plek in de kijkcijfertop. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur en het Half Acht Nieuws van RTL 4 deden het met respectievelijk 1,82 miljoen en 1,11 miljoen kijkers beter.

Het eveneens nieuwe Anatomische les met Ria Bremer, dat na 100 Jaar Sonneveld werd uitgezonden op NPO 2, trok 382.000 kijkers. Daarmee valt het programma buiten de kijkcijfertop.