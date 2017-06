Pharrell werkt met Ariana en Justin

"Eerlijk gezegd heb ik nog veel werk te doen", reageerde Pharrell op de vraag of hij nog eens op de draaiende stoelen zal plaatsnemen. Daarentegen bevestigde de muzikant dat hij de studio in is gedoken met Ariana Grande en Justin Timberlake. "Ik heb nog zo veel muziek te maken en zo veel platen. Ariana Grande's album wordt geweldig. Die van Justin Timberlake ook. En er is ook nog een andere plaat waar ik nog niets over kan zeggen."

Het geheime project betreft mogelijk een nieuw album van N*E*R*D, de band waar Pharrell deel van uitmaakt. Ook na enig aandringen wilde de zanger daar geen details over prijsgeven. "Ik moet een brave jongen blijven. Maar het komt eraan", beloofde hij.

Pharrell werkte eerder met Grande voor het nummer Heatstroke van Calvin Harris. De samenwerking met Timberlake gaat al veel langer terug. In 2002 was Pharrell, als onderdeel van het producersduo The Neptunes, verantwoordelijk voor meer dan de helft van het debuutalbum van Justin.