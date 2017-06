Kate: Wimbledon hoort bij Engelse zomer

Met haar familie was ze bijna iedere zomer te vinden langs de grasbanen van Wimbledon. “Dat hoorde echt bij een typische Engelse zomer", vertelt de echtgenote van prins William.

Ieder familielid had zo zijn eigen favorieten. “Mijn moeder is helemaal fan van Roger Federer”, vertelt Catherine. “Ik denk dat ze het niet erg vindt dat ik dat vertel en ik weet zeker dat hij het ook weet.” Zelf was de hertogin in haar jeugd fan van André Agassi en Pete Sampras. Maar ook Steffi Graf en Goran Ivanišević droeg ze een warm hart toe.

Grapje

Een keer heeft Catherine zich geschaamd voor het gedrag van haar vader. Die maakte een grapje met de Engelse tennisser Tim Henman. “Ik was nog jong en erg onder de indruk dat ik al die tennissers zomaar kon tegenkomen. We hadden net Pete Sampras zien spelen en liepen vlak daarna Tim tegen het lijf”, vertelt de hertogin. "Mijn vader zei toen ‘hallo Pete’ tegen hem. Ik schaamde me dood.”

Catherine gaat tegenwoordig als lid van het Engelse koningshuis naar het toernooi en heeft haar eigen koninklijke loge. Maandag zal ze al vroeg op de terreinen van de All England Lawn Tennis & Croquet Club te vinden zijn. Ze wil als beschermvrouwe van de beroemde tennisclub graag de mensen ontmoeten die tijdens het toernooi werken.