Corbyn bewijst White Stripes goede dienst

De Labourleider was afgelopen zaterdag op het festival Glastonbury om een speech te houden. Zo gauw het publiek doorhad dat Corbyn op het festivalterrein in Pilton was gearriveerd, werd hij toegezongen op de wijs van Seven Nation Army. Zelfs op zondag werd zijn naam op die manier gescandeerd.

Streamingsdienst Deezer meldt volgens The Independent dat het nummer op zaterdag bijna 17 procent meer gestreamd werd dan op andere dagen. Deezer heeft volgens eigen zeggen wereldwijd zo’n 10 miljoen gebruikers. Dom Wallace, muziekredacteur bij de Britse tak van de muziekstreamingsdienst, stelt in een reactie dat Jack White de politicus nu wel op een biertje of twee kan trakteren als wederdienst.