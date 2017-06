Kylie en Kendall maken excuses om t-shirt

Kylie reageert op Twitter op de kritiek door een afbeelding van een verklaring. „Deze ontwerpen waren niet goed doordacht en we bieden onze oprechte excuses aan een ieder die zich gekwetst voelt, met name aan de nabestaanden van de artiesten”, schrijft Kylie namens het duo. „We zijn grote fans van hun muziek en het was niet onze intentie om oneerbiedig om te gaan met deze culturele iconen.”, vervolgen de modellen. „Het spijt ons zeer.” De T-shirt zijn inmiddels uit de handel gehaald, zo laten Kylie en Kendall weten.

Maar daar nemen de erven van rapper Notorious B.I.G. geen genoegen mee. In een verklaring aan laten ze weten: „Hoewel we de excuses van de Jenners waarderen en de twee de onrechtmatig gemaakte t-shirts uit de handel hebben genomen, is de kwestie hiermee nog niet opgelost.” Men verwacht dat de erven van de rapper een schadeclaim zullen indienen tegen Kylie en Kendall Jenner.