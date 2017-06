Adele verbreekt opnieuw eigen scheldrecord

De Britse zangers liet een recordaantal van 54 vloekwoorden vallen tegenover een bijzonder groot publiek van 98.000 mensen. „F*ck me. Ik ben nog nooit zo f*cking bang geweest in mijn hele f*cking leven. Ik heb geen idee hoe ik mijn f*cking zenuwen moet uiten”, waren haar nerveuze openingswoorden. Met dit hoge aantal overtreft Adele haar oude record van 33, geteld tijdens Glastonbury Festival vorig jaar.

Naarmate het optreden vorderde namen haar zenuwen duidelijk af. Ze opende met Hello en bij haar vijfde nummer, Rumour Has It kreeg ze haar groove terug en nam ze tussen de nummers regelmatig de tijd voor een praatje. Na twee uur sloot de zangers volgens Variety fenomenaal af met Set Fire to the Rain.

De vier optredens in Wembley zijn de laatste van haar 18-maanden durende tour door Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Europa, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland. Eerder al gaf Adele aan dat ze mogelijk een break gaat nemen. Na 123 shows zegt de zangers even tijd voor zichzelf en haar jonge gezin te willen nemen.