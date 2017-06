Het koppel zal vanavond hun huwelijk opnieuw bezegelen in het bijzijn van naaste vrienden en familie bij het Amerikaanse Wölffer Estate Vineyard in Sagaponack, zo meldt Pagesix. De wijngaard, gelegen in de Hamptons, is een populaire uitvalsbasis voor sterren.

Alec en yoga-instructrice Hilaria, die samen twee kinderen hebben, trouwden in juni 2012 in Manhattan.