Charles begint toespraak in Inuktitut

De toekomstige koning van Canada en zijn vrouw arriveerden donderdag in het piepkleine Iqaluit, de hoofdstad van het Arctische Canadese territorium Nunavut. "Ullukkut", begon Charles een toespraak in de inheemse taal Inuktitut, "Goede dag". "Quviasuttunga iqalunnuurama", voegde hij er aan toe, vanwege de uitspraak tot enige hilariteit van de toehoorders die de taal van de Inuit machtig waren. "Ik ben blij hier in Iqaluit te zijn."

Nunavut is in 1999 gevormd om de Inuit een eigen territorium te geven en Charles en Camilla besteedden tijdens hun slechts 3,5 uur durende bezoek aan de 7000 inwoners tellende hoofdplaats veel aandacht aan het behoud en de ontwikkeling van Inuktitut. Die taal sterft uit onder druk van het Engels, met name van de uit andere delen uit Canada afkomstige nieuwkomers. Charles was ook bij de presentatie van een kinderboek gebaseerd op zijn eigen kinderverhaal The Old Man of Lochnagar, en aangepast aan de lokale omstandigheden als The Old Man from Pangnurtung.

Charles en Camilla zijn in Canada ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de vorming van Canada, op 1 juli 1867. Zaterdag zijn ze in de hoofdstad Ottawa bij de viering van de nationale feestdag. Charles zal daar ook een toespraak houden en een nieuw museum openen.