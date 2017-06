Radiozender herkent Annie Lennox niet

"Ik kwam online je muziek tegen en wat ik hoorde vond ik erg goed", schrijft de muziekcoördinator. "Ik probeer veelbelovende artiesten te vinden die we op onze zender kunnen draaien. Als je het leuk vind, stuur dan een mp3 van je laatste single. Ik stuur het vervolgens naar Glenn, onze programmadirecteur, om te zien of hij geïnteresseerd is om het te draaien."

"Ik denk dat dit een kans is", schrijft Lennox sarcastisch bij een foto van de mail op Facebook.

Lennox kende met de Eurythmics in de jaren tachtig en negentig wereldwijd grote successen. Ook solo was ze in vele landen succesvol.