Grootste albumhit voor Imagine Dragons

De Amerikaanse rockband komt deze week binnen op de tweede plaats met Evolve, het derde studioalbum van de mannen uit Las Vegas. De plaat is direct ook hun beste scorende in Nederland. Voorgangers Night Vision en Smoke + Mirrors bleven steken op respectievelijk een derde en zesde plaats.

Een geremasterde versie van Purple Rain, de klassieker van Prince, is nieuw op drie. Het origineel bereikte in 1984 de nummer 1-positie. Vorig jaar keerde het album ook al eens terug in de lijst. Na de dood van de zanger in april maakte de plaat een eenmalige comeback op 7.