premium

Victoria in eigen land op vakantie

26 min geleden

Terwijl haar broer en zus in Saint-Tropez genieten van de zon, zoekt de Zweedse kroonprinses Victoria het dichter bij huis. Zij is met haar gezin op vakantie in eigen land. Deze week werd de oudste dochter van koning Carl Gustaf gespot in Falun, in het landschap Dalarna.