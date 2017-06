Helga houdt het net droog bij afscheid

“Ik ben voorbereid”, zei ze terwijl ze een zakdoekje uit haar jurk trok. “Dag!” Helga nam afscheid met een weerbericht waarin haar “meest favoriete dingen” waren verwerkt. Toen ze zag dat haar collega’s ‘We Love Helga’ op de weerkaart hadden gezet, moest ze lachen.

Na het doornemen van de weersverwachting was het tijd voor “het moment waar ik niet naar uitgekeken heb, maar toch even doorheen moet”. “Ik ben zeer vereerd dat ik de afgelopen twintig jaar bij u in de huiskamer mocht komen om over het weer te praten”, zei Helga tegen de kijkers, voordat ze vooruitblikte op het weer van de komende twintig jaar. “Het was mij een waar genoegen en tot weerziens.”

Emotioneel wrak

Bij RTL zei Helga al vreselijk tegen haar laatste weerbericht op te zien. “Ik hou er niet van in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ik ben een emotioneel wrak vandaag, ik ben niet toerekeningsvatbaar.”

De weervrouw, die meer lezingen wil gaan geven over de psychologie van klimaat en duurzaamheid, is bedolven onder reacties van kijkers. “Het lijkt wel of nu iedereen z’n hart lucht en dat is wel heftig. Voelt eigenlijk als een soort begrafenis maar ik ben er nog bij, ik ben blij dat ik daar nog even van kan genieten.”

Heel hard huilen

Eerder vrijdagavond nam Helga al afscheid van Editie NL. “Dankzij de mensen thuis en de inzenders van weerfoto’s kan ik iets extra moois maken van het weer”, zei ze nadat ze de kijkers had bedankt. “En jullie bedankt voor het teamwork”, zei ze tegen haar collega’s. “Als ik hier alleen sta, dan is er geen bal aan.”

Helga vroeg de kijkers ook naar haar allerlaatste weerbericht te kijken. “Dan hoef ik maar één keer heel hard te huilen.”