Joe Jackson in ziekenhuis na auto-ongeluk

Politiebronnen vertellen aan TMZ dat Joe een passagier was in een zwarte Jaguar die botste op een rode SUV. Na het ongeluk is Jackson volgens ooggetuigen naar de dichtstbijzijnde winkel gelopen, waar hij ging zitten en verging van de pijn.

Diezelfde ooggetuigen hebben aan de entertainmentsite laten weten dat hij aangaf last te hebben van pijn aan de borst, waarop hij vervolgens per ambulance is afgevoerd naar een ziekenhuis. Het is nog onbekend wie de chauffeur was en of er iemand anders gewond is geraakt.