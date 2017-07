Volgens de BBC is de zangeres er „kapot” van dat ze het besluit om de optredens in haar geboortestad af te gelasten heeft moeten nemen op doktersadvies. „Om te zeggen dat mijn hart is gebroken, is een compleet understatement”, meldde de artieste via Twitter en Instagram.

Adele (29) noemde in dat bericht de twee eerdere optredens in het Londense stadion deze week „de grootste en beste shows van mijn leven.”