Kosinski regisseert Top Gun-sequel

Kosinski was eerder verantwoordelijk voor Tron: Legacy en Oblivion. In die laatste film werkt hij ook samen met Tom Cruise, die er in het vervolg van Top Gun waarschijnlijk ook weer bij is.

Eerder deze maand verklapte Cruise al dat er een vervolg op Top Gun aan zit te komen. "Het is waar", zei de acteur op de Australische televisie. "En weet je wat? De opnamen zijn waarschijnlijk al volgend jaar. Het gaat echt gebeuren."

In Top Gun speelden Tom Cruise en Val Kilmer straaljagerpiloten Pete 'Maverick' Mitchell en Tom 'Iceman' Kazanski.