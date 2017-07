„We balen heel erg”, zegt Amber tegen Privé. Toen ik vanmorgen wakker werd en op Facebook keek, zag ik opeens een post van Adele voorbijkomen, met daarin de mededeling dat het concert wegens stemproblemen niet doorgaat. Ik dacht eigenlijk maar één ding: nee, dit kan niet waar zijn! We dachten eerst nog dat het een grap was, maar toen we het op alle nieuwssites zagen, wisten we dat het écht niet door zou gaan.”

Het stel is groot fan van Adele en probeerde vorig jaar kaartjes te bemachtigen voor het concert dat de zangeres in juni 2016 gaf in de Amsterdamse Ziggo Dome. Maar ondanks de vele inspanningen stonden moeder en dochter met lege handen. „We hebben op vier computers geprobeerd om aan tickets te komen, maar het was in no-time uitverkocht. Ik heb mezelf vervolgens op een lijst gezet, waardoor ik uiteindelijk in aanmerking kwam voor kaartjes voor het concert in het Wembley Stadium.”

Foto: Hollandse Hoogte

’Duur geintje’

Amber en Bianca kwamen vrijdag aan in Londen en vliegen zondag weer terug naar Amsterdam. Van een goedkoop reisje is dan ook geen sprake. „Je betaalt 160 euro voor twee concertkaartjes en dan komen de vliegtickets en het hotel er ook nog bij”, zegt Bianca. „We hadden al gekozen voor low-budget, omdat we iets hadden van: we gaan écht alleen voor Adele. Maar uiteindelijk loopt het toch in de honderden euro’s en wordt het een duur geintje. We gaan wel kijken of we iets vergoed kunnen krijgen, maar volgens mij wordt alleen het concertkaartje terugbetaald.”

De zelfgemaakte T-shirts met daarop de tekst uit het Adele-lied When We Were Young.

Ondanks dat Amber en haar moeder ontzettend balen, zegt het tweetal niet boos te zijn om de beslissing van Adele. „Ze kan er zelf natuurlijk helemaal niets aan doen”, vindt Amber. „Ze zei zelf al in het bericht dat ze deelde, dat ze vanavond niet wilde gaan playbacken. Dat zou natuurlijk ook gek geweest zijn. Ik snap dat ze het optreden heeft afgezegd, maar ik hoop echt dat er een nieuw concert komt. Hoe dan ook, we zijn in ieder geval niet boos.”

Zelfgemaakte T-shirts

Adele had onlangs bekendgemaakt dat ze het na haar wereldtour rustig aan wil doen en dat ze een grote pauze inlast. Er gaan zelfs geruchten dat de superster helemaal nooit meer gaat optreden, wat dus zou betekenen dat de Nederlandse moeder en dochter nooit meer een kans krijgen om een concert van hun idool te bezoeken. „Dat zou verschrikkelijk zijn”, zegt Amber. „Laten we hopen dat het slechts een gerucht is.”

Dan rest enkel nog de vraag: hoe besteden moeder en dochter vandaag hun ’vrije’ dag in Londen? „We hebben eigenlijk de hele dag een beetje zitten mokken en chocoladekoekjes gegeten in het park”, zegt Amber, lachend als een boer met kiespijn. „We gaan nu een beetje rondlopen, op zoek naar iets leuks. We hoorden dat er een festival in de buurt is, dus misschien kunnen we daar nog naartoe. We hadden speciaal voor vanavond T-shirts gemaakt met achterop een tekst uit het lied When We Were Young. Die hoeven we nu niet meer aan te trekken.”