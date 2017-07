Turner: ’GOT was mijn seksuele voorlichting’

De actrice biecht op dat de expliciete scènes in het programma zorgden voor haar eigen versie van seksuele voorlichting. „De eerste keer dat ik van orale seks hoorde was toen ik erover las in het script. Ik dacht: ’ wow! Doen mensen dat? Dat is fascinerend!” vertelt Sophie aan the Times magazine.

Over de verkrachtingsscènes die voor veel consternatie zorgen, zegt ze dat dit iets is wat vandaag de dag nog veel gebeurd en het goed is om het uit de taboesfeer te halen. „Als we dit niet laten zien, hoe moeten mensen dan ooit de moed vinden om erover te praten dat het hen is overkomen?”

Het nieuwe seizoen van Game of Thrones verschijnt op 17 juli bij HBO.