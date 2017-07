premium

Jandino en Najib laten De Kuip lachen

38 min geleden

Na maandenlange voorbereidingen was het zaterdagavond eindelijk zover. Comedians Jandino Asporaat en Najib Amhali traden samen op in voetbalstadion De Kuip bij de eerste editie van Comedy & Concert. Het was volgens de organisatie de grootste comedysshow die ooit in in Nederland is gegeven. In totaal kwamen 40.000 bezoekers op het evenement af.