Het muziekprogramma staat op de tweede plek in de top 25 van best bekeken programma’s op die avond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Tommie Christiaan wees aan het einde van het programma Anita Meyer aan als de beste. Ze wist hem, en de andere artiesten, tot tranen toe te roeren met het nummer Tears in heaven van Eric Clapton. Kenny B dook in de rol van Kenickie met Greased Lightning en Dennie Christian zong Tommies singel Ik mis je. Tania Kross vertolkte het nummer Hoop uit de musical Zorro. Volgende week treden alle kandidaten in een extra aflevering nog een keer op. Dan zingen ze voor het eerst duetten.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok zaterdag de meeste kijkers, ruim 1,6 miljoen. Wie Ben ik? van RTL4 maakt de top drie compleet. Naar de spelshow keken ruim 1 miljoen mensen.