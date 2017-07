André Hazes treedt zelf ook op die avond en volgens BN De Stem zou hij van de organisatie geëist hebben dat Verkooyen meteen zijn optreden moet onderbreken.

Verkooyen zelf is verbijsterd door het voorval. "Ik treed al dertig jaar op, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt." Volgens de zanger had hij van tevoren goedkeuring gekregen om een medley te zingen.

Volgens Arnoud Kastelijns, de organisator van het festival, ligt dat anders. "Vooraf is wel degelijk gevraagd om géén Hazesnummers te zingen. Normaal gesproken respecteert een andere artiest dat, maar Frank doet het dan toch. ‘Hij is zijn vader toch​ niet’, zei hij. Tja, maar junior wordt nog altijd gassocieerd met senior.”

Alle commotie die is ontstaan begrijpt hij niet goed. "Frank was toch al vrijwel aan het slot van zijn optreden. Ach, ik kan het niet meer terugdraaien, wil er verder ook niets meer over kwijt. Ik sta hier nog op Oosterhout Live, heb wel wat anders aan mijn hoofd.”​

André heeft zelf in een video op Facebook gereageerd op het voorval: "Ik zou nooit iemand van het podium sturen. In dit geval heeft alleen deze artiest zijn repertoire niet afgestemd met de rest van de artiesten, met de organisatie. Dat is niet helemaal vlekkeloos gegaan." Hij wenst de "artiest in kwestie heel veel succes in de rest van zijn leven."

Verkooyen zelf tilt wat zwaarder aan het hele gebeuren. Een dag later zit het hem nog steeds niet lekker, zo blijkt uit een bericht op Facebook. "Kater, maar niet van de drank", schrijft hij.