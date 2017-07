Dat meldt Mirror. Haar laatste twee optredens van haar wereldtournee heeft ze daardoor moeten schrappen.

De 29-jarige Adele is er kapot van dat ze de shows dit weekend in Londen moest cancellen en vindt het tijd om een stapje terug te nemen. "Touren is een vreemd ding, het is niet iets voor mij. Na 121 shows wil ik even tijd voor mezelf en mijn jonge gezin", zei de Rolling in the Deep-zangeres eerder deze week. “Ik had mijn laatste shows in Londen graag willen doen, omdat ik niet weet of ik ooit weer tour.”

Adele en haar man Simon Konecki zouden in Amerika al een huis op het oog hebben. Het gaat om een villa van tien miljoen dollar in Beverly Hills, met bekende buren als Beyoncé en Jay Z, Jennifer Lawrence en Robbie Williams.