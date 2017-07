Kim Kötter is gezeur over haar gewicht beu

Kim vertelt: „O ja, nog even.. dus na mijn zwangerschap was ik nog te dik volgens een aantal mensen. Alsof ik weer zwanger leek.” Vervolgens legt ze uit dat ze inderdaad 19 kilo was aangekomen na haar zwangerschap.

Ze vervolgt haar relaas: „Nu ben ik nog niet terug op mijn oude gewicht, maar wel lekker aan het sporten en weer een stuk slanker.” Kötter biecht op dat ze eindelijk weer jurkjes en jumpsuits durft te dragen.

„En dan gaan mensen tegen je zeggen of over je zeggen: je bent veel te dun je moet meer eten. Of: ja ja ze neemt wel cake mee maar ze eet vast alleen maar blaadjes sla. Of; die gaat vast naar het toilet straks. Mensen: zouden jullie aan mensen zeggen die je niet kent: je bent te dik je moet afvallen? Nee. Doe dat dan ook niet over slanke mensen. Ik ben niet op een dieet. Ik heb nu 6x gesport. (Dus nee ik sla niet door, ik ben gewoon gezond bezig). Ik heb het DNA van mijn moeder. En ik eet minimaal 2x per week taart” schrijft de voormalig Miss Universe Nederland.

Kim eindigt haar verhaal met de boodschap dat niet iedereen altijd zich ergens mee hoeft te bemoeien. „En ook al zou ik dat niet doen. Het is mijn leven. Ik voel me uitstekend. Ik ben gezond. Ben erg gelukkig met mijn gezin en familie en vrienden. Zit goed in mijn vel. Letterlijk en figuurlijk. Dat is ook nog eens handig meegenomen met mijn werk.. ja. Maar de boodschap is: Je hoeft niet altijd iets aan te merken hebben op anderen. Iets waarderen is veeeeeel leuker! Voor jullie allemaal: wat zien jullie er goed uit!!”

Samen met haar verloofde Jaap Reesema heeft ze zoontje Muck, die op 10 mei 2016 geboren is.