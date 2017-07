Bee Gee Barry Gibb (70) is geen ochtendmens

„Mijn geheim is: ga niet het bed uit voordat je het gevoel hebt dat je uit bed wil. Vroege ochtenden zijn niks voor mij,” vertelt Barry (70) tijdens de Robins O2 Silver Clef Awards.

Hoewel eerder deze maand fit oogde op het podium bij het festival Glastonbury, doet hij naar eigen zeggen verder weinig moeite gezond te eten en beult hij zichzelf ook niet af in de sportschool. „Ik eet alles wanneer ik honger heb. Er zijn geen regels. Ik heb een geweldige familie. Als je een gezin sticht en je voor elkaar zorgt, houdt dat je jong.”

Hakken

Wel draagt hij tegenwoordig hakken om zijn knieën te sparen tijdens optredens. „Ik moet nu hakken dragen. Mijn knieën en enkels houden het anders niet vol tijdens een show, het houdt mijn botten in positie.”

De andere Bee Gee-leden en tevens broers, Maurice en Robin, zijn niet meer in leven. Maurice overleed op 53-jarige leeftijd in 2003 ten gevolge van een hartstilstand tijdens een operatie aan zijn darmen. Zijn tweelingbroer Robin overleed in 2012 op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

In 1988 overleed hun broer Andy aan de gevolgen van zijn drank- en drugsverslaving. Hun moeder, Barbara, overleed vorig jaar op 95-jarige leeftijd.