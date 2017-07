„Dat je dan een feest geeft omdat je allebei veertig bent geworden dit jaar”, schrijft Jochem bij de huwelijksfoto’s op Facebook.

„En dat al onze dierbare vrienden er zijn. En dat het dan stiekem gewoon een huwelijk is. En dat we zijn getrouwd waar iedereen bij was. En dat het magisch was. Mag ik u voorstellen aan mevrouw Myjer-Nova. Omdat liefde uiteindelijk alles overwint.

Jochem en Marloes hebben samen twee kinderen: Melle en Limoni.