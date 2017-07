Beyoncé had grote invloed op album Jay Z

„Beyoné was erg betrokken bij het album”, aldus de 46-jarige producent, die in het echt Dion Wilson heet. Wilson werkte eerder met Kanye West, die de producent de ’geestesvader van de hiphop uit Chicago’ noemde. „ Bey was belangrijk. Elk nummer moest van mij eerst langs haar oren”, vertelt Wilson. „Ze kwam vaak langs en ze hielp mij en Jay Z sommige horden te nemen. Ze is een genie wat dat betreft”, vervolgt hij over de hulp en rol van de zangeres bij het produceren van het nieuwe album van haar echtgenoot.

Op donderdag bracht de rapper zijn nieuwe plaat 4:44 uit, waarin hij toegeeft dat hij Beyoncé heeft bedrogen. In de gelijknamige track laat Jay Z weten dat hij voor en tijdens zijn huwelijk met de Lemonade-zangeres in de fout is gegaan. Ook in andere nummers als Family Feud en Kill Jay Z keert het thema terug. „Het is de kern van de plaat”, zei de rapper. „Ik werd letterlijk om 4:44 uur in de nacht wakker om dit nummer te schrijven. Het werd direct de titel van het album. Het is zo’n krachtig lied en ik geloof dat het een van de beste nummers is die ik ooit heb geschreven.” Beyoncé refereerde op haar laatste album Lemonade ook al aan het overspel.

De twee sterren lijken hun artistieke expressie te hebben gebruikt om hun relatie een nieuwe kans te geven. En met de geboorte van hun tweeling afgelopen maand lijkt alles weer koek en ei tussen de twee. Het stel heeft samen ook een dochter van vijf: Blue Ivy.