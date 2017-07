„Moet mezelf af en toe een complimentje geven omdat ik al zeven jaar non-stop optreed. Ik zie niet veel vrouwen op festivals”, twitterde Goulding. Ze zei dat ze trots is op het feit dat ze als vrouw headliner is op vele festivals.

Need to give myself credit sometimes as I've been doing this non stop for over seven years. I don't see many females at these festivals.