Cast dramaserie Hendrik Groen compleet

Eerder maakte omroep MAX bekend dat Kees Hulst (Hendrik Groen), André van Duin (Evert) en Olga Zuiderhoek (Eefje) de hoofdrollen spelen in de tv-serie die is gebaseerd op het boek Pogingen iets van het leven te maken, het geheime dagboek van Hendrik Groen. In dit fictieve dagboek beschrijft het personage Hendrik Groen zijn leven in een bejaardentehuis in Amsterdam-Noord.

Maandag maakte Omroep MAX de rest van de cast bekend. Ad van Kempen speelt de rol van Antoine, Rick Nicolet kruipt in de huid van Ria, Nhung Dam is Anja Appelboom en Anne Lamsvelt speelt de rol van Coby de Roos. Het personage van directrice Stelwagen wordt ingevuld door Rosa Reuten. Annemarie Prins en Nienke Sikkema vormen de zusters Slothouwers. Tina de Bruin (Tine) maakt de cast compleet.

Martin van Waardenberg schreef het script van de televisieserie. De regie is in handen van Tim Oliehoek.