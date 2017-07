David Beckham kust kinderen zoals hij wil

„Ik kus al mijn kinderen op de lippen, behalve de oudste, Brooklyn. Die in inmiddels achttien en zou het misschien een beetje raar vinden. Ik ben nu eenmaal heel liefhebbend naar de de kinderen toe”, zegt David tegen The Sun.

Eerder kreeg zijn vrouw Victoria Beckham kritiek over haar heen na het plaatsen van soortgelijke kusfoto’s. Samen hebben ze vier kinderen: Brooklyn (18), Romeo (14) en Cruz (12) en Harper (5). David: „We willen onze kinderen onze liefde tonen. We beschermen hen, passen op ze en steunen hen. Het is hoe Victoria en ik zijn grootgebracht en hoe we omgaan onze eigen kinderen.”