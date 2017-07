Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ria Valk verrast met gouden plaat

28 min geleden

Ria Valk moest afgelopen weekend haar optreden in Maastricht noodgedwongen stilleggen. Niet omdat er iets mis was met haar stem of met het geluidsapparatuur, maar omdat de zangeres werd verrast met een gouden plaat voor haar carnavalskraker ’Oma wil ’n Toyboy’.