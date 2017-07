Paul Anka krijgt gezag over 11-jarige zoon

„Het is de mooiste dag van mijn leven. Dit alles ging om de bescherming van Ethan”, zegt de 75-jarige schrijver van het lied My Way. De 46-jarige Åberg heeft haar zoon al meer dan twee jaar niet gezien, nadat Ethan heeft verklaard een hekel aan haar te hebben. De advocaat van Åberg beweert dat er geen feiten zijn die uitwijzen dat haar cliënt geen goede moeder is.

Volgens advocaat Lisa Helfend Meyer heeft de Canadese singer-songwriter zijn roem en rijkdom ingezet in de strijd om het ouderlijk gezag. „Zijn inkomen is ongeveer 300.000 dollar per maand”, zegt Meyer. „Zo was hij in staat om een vrouw zonder deze financiële middelen juridisch aan te pakken.”

Meyer pleitte voor een rechtbank in Los Angeles tevergeefs voor een hereniging van moeder en zoon. „Zelfs dronkaards en verslaafden krijgen een kans hun kinderen te bellen en te zien”, zei Meyer. Åberg zou de zaak niet goed hebben gedaan door buiten de rechtszaal Anka’s huidige vrouw Lisa Pemberton ’get a life’ toe te snauwen. Pemberton zou rustig hebben geantwoord: „Ik heb al een leven, met jouw kind.”

Paul Anka heeft nog vijf dochters uit zijn eerste huwelijk. Vorig jaar oktober trouwde hij met Lisa Pemberton na een relatie van zes jaar.