Koningin Elizabeth strijkt neer in Schotland

Elizabeth kreeg maandag bij aankomst traditiegetrouw de sleutels van de stad Edinburgh aangeboden van de Lord Provost, de burgemeester. Zo’n zevenhonderd toeschouwers zagen hoe de koningin de sleutels van de stad in ontvangst nam, officieel welkom werd geheten en de sleutels vervolgens weer overhandigde aan de Lord Provost.

Tijdens ‘Holyrood Week’, die elke zomer op de agenda staat, houdt Elizabeth zich alleen bezig met Schotse zaken. Haar eerste officiële verplichting is een tuinfeest, dat traditiegetrouw elk jaar wordt gehouden bij Holyroodhouse. Dinsdag ontvangen Elizabeth en Philip honderden Schotten op het paleis.

Koning Felipe

Verder heeft de 91-jarige vorstin onder meer een lunch met de Argyll and Sutherland Highlanders, een vroeger Schots infanterieregiment van het Britse leger, in haar agenda staan. Ook wordt ze verwacht bij de opening van een naar haar vernoemd kanaal en de opening van een fabriek. Woensdag zoekt de Canadese premier Justin Trudeau haar op in Holyroodhouse. Hij is in Europa vanwege de G20-top in Duitsland.

Meestal reist Elizabeth van Edinburgh door naar Aberdeenshire, waar ze de zomer doorbrengt op Balmoral Castle. Dit jaar moet de vorstin echter nog terug naar Londen. Van 12 tot 14 juli krijgt ze de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia op staatsbezoek. Het Spaans koningspaar zou begin juni al naar het Verenigd Koninkrijk afreizen, maar vanwege de Britse vervroegde verkiezingen werd het staatsbezoek uitgesteld.