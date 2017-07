Rod belooft Penny opnieuw eeuwige trouw

“Penny is mijn hele wereld”, verzuchtte de 72-jarige Rod tegen het Britse blad. Volgens de rocker betekent liefde voor iedereen iets anders. “Maar voor mij houdt het in dat ik zo veel mogelijk wil delen met mijn geliefde. Ik hou nu meer van Penny dan ooit tevoren, voor zover dat mogelijk is.” Rod blikt terug op een prachtige dag. “Het was mooi en romantisch. We hoeven niets te bewijzen, maar wilden alleen onze liefde delen met vrienden en familie.”

Ook voor Penny, die in juni 2007 voor het eerst ‘ja’ zei tegen Rod, was de dag geslaagd. “Dit voelde heel bijzonder. Je trouwt in de hoop dat je bij elkaar blijft. Toen we onze geloften hernieuwden, spraken we ze niet alleen uit met hoop, maar ook met geruststelling.”

Voor Penny’s geliefde hond Bubbles was een glansrol weggelegd. De cavapoo begeleidde het echtpaar naar het altaar en lag tijdens de ceremonie aan Penny’s voeten. De viervoeter werd ook gespot op de dansvloer.