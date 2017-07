Joling weer opgeschrikt door kogelgat?

Bij het plaatje dat hij deelt via Instagram Stories staat enkel geschreven ’beschoten?!’. Onduidelijk is of dit bij de Topper thuis in Aalsmeer is en of er daadwerkelijk een kogel door de ruit is gegaan.

Op 27 mei, eerder dit jaar, plaatste Geer op facebook een foto van zijn auto, waarbij duidelijk te zien was dat er een kogelgat in zijn bumper zat. Omdat toen Toppers in Concert 2017 dat weekend plaatsvond, grapte hij dat mensen het Toppers-thema ’Wild West, Thuis Best’ wel erg letterlijk genomen hadden.

Het management van Joling was niet bereikbaar voor commentaar.