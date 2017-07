Kim Kötter: andere normen en waarden gewicht

“Toen ik net was bevallen, kreeg ik vaak de vraag of ik weer zwanger was”, vertelde Kim, die vorig jaar mei beviel van zoontje Muck, bij RTL. “Afgelopen weekeinde had ik voor een presentatie een kort jumpsuitje aan. Voor de eerste keer na mijn zwangerschap dacht ik: het kan weer wel. Gedurende de avond kwamen mensen naar mij toe met opmerkingen als: moet jij niet wat meer gaan eten? Of ben jij niet aan het doorslaan met afvallen?”

Normaal gesproken negeert Kim dergelijke opmerkingen, maar dit weekeinde luchtte ze haar hart op Instagram. “Ik voel dat ik dit nu wel moet doen. Ik heb ook een verantwoordelijke functie in de Miss Nederland organisatie met de meisjes die ik begeleid. Het is belangrijk de normen en waarden wakker te schudden.”

Volgens Kim moet men zich realiseren dat vrouwen makkelijk te kwetsen zijn met opmerkingen over hun gewicht, zeker na een zwangerschap. “Dan heb je het sowieso al niet altijd makkelijk. En je moet wennen aan je nieuwe ik.” Commentaar leveren op iemands gewicht is volgens Kim “zo Nederlands”. “In Amerika kijken ze eerder naar wat ze wel mooi aan je vinden. Je hoeft er niet altijd een compliment aan te hangen, maar zeg dan niks.”