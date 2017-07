Afscheidsfilm Black Sabbath ook in Nederland

Het was al een tijdje bekend dat de documentaire in de maak was. Maandag werd de complete lijst bekend van bioscopen die The End of The End, zoals de film heet, gaan vertonen. In Nederland doen tientallen biosocopen mee. Zo is de docu te zien in Amsterdam, Den Haag, Breda, Zoetermeer, Eindhoven en tal van andere steden in het hele land.

De film draait om het laatste concert dat de legendarische rockband in februari gaf in Birmingham, de Engelse stad waar de groep in de jaren zestig werd opgericht. Black Sabbath scoorde hits als Paranoid en War Pigs. Ozzy Osbourne was jaren het gezicht van de band. Naast de live-opnamen is in de film ook te zien hoe hij en de andere bandleden zich voorbereiden op hun laatste show.