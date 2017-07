Unieke award voor rapper Boef

“Dit vind ik heel erg tof man”, reageerde Sofiane Boussaadia, beter bekend als Boef bij RTL. “Ik vind dit echt mooi man. Dit is de eerste?” Daarop kreeg de rapper te horen dat hij de eerste artiest is wiens album in Nederland zo veel werd gestreamd. De teller staat inmiddels al op ruim 120 miljoen streams.

Boef breekt met zijn debuutalbum, dat in maart verscheen, record naar record. Het eremetaal voor Slaaptekort stroomt dan ook binnen. De plaat is in Nederland meermaals platina en behaalde in België de gouden status. Ook verschillende hits van Slaaptekort, waaronder Habiba en Slapend rijk, leverden Boef eremetaal op.