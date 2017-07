Dixie Chick Natalie Maines wil scheiden

„Het is een privézaak”, zei een woordvoerder van de zangeres die verder geen informatie wilde geven over de scheiding. De vertegenwoordiger van de 52-jarige Heroes-acteur Pasdar wilde niet reageren. Een ingewijde liet weten dat het stel op een vriendschappelijke manier uit elkaar gaat.

Foto: Hollandse Hoogte

Maines en Pasdar ontmoetten elkaar in 1999 tijdens het huwelijk van Dixie Chick-bandlid Emily Strayer. Een jaar later trouwden ze met elkaar in Las Vegas. Ze hebben twee zoons, de 16-jarige Jackson Slade en de 13-jarige Beckett Finn.