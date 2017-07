Ed Stoop is al ruim twee decennia de ster van Vis TV en is tegenwoordig ook bij de jeugd populair dankzij YouTube. Op het videokanaal heeft Vis TV ruim 10.000 volgers. In 1996 verscheen Stoop voor het eerst op televisie, toen nog op RTL4. Tegenwoordig is hij op zondagochtend met zijn vaste vismaat Marco Kraal te zien op RTL7. Ze varen uit naar bijzondere visplaatsen en laten diverse technieken zien.

De mannen zijn momenteel druk bezig met de opnamens voor een nieuw seizoen. Elk seizoen bestaat uit twaalf afleveringen. Vanaf augustus zendt RTL7 elke ochtend om 09.00 uur een aflevering van het visprogramma uit. „We hebben 22 jaar sportvissen op de buis gebracht, dan hebben we het over een slordige 280 uitzendingen. Er valt dus wel het een en ander te herhalen”, schrijft Ed dinsdag op Facebook. „Helemaal terug in de tijd wil RTL niet gaan, maar vanaf 2008 tot nu is er genoeg te zien om de liefhebber van Vis TV bezig te houden.”