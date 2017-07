Jennie Lena met vliegangst op tournee

De zangeres, bekend van The Voice of Holland, vertelde vandaag op Radio 10 dat ze doodsangsten uitstaat op haar internationale avontuur: „Ik heb een ongelofelijke vliegangst dus elke keer als we weer opstijgen, denk ik dat ik doodga. Ik klamp me dan maar weer gillend vast aan de mensen naast mij. We doen dus zoveel mogelijk met onze toerbus, maar sommige stukken moet je toch echt vliegen. Dat is het enige minpuntje.”

Ook vertelde Jennie hoe de tour, door onder andere Monte Carlo, Madrid, New York, Tunesië, Zwitserland en Duitsland, tot stand is gekomen. „Door aanvragen bij mijn Nederlandse en buitenlandse management konden we er niet meer omheen. Mijn auditie bij The Voice of Holland is natuurlijk eerst viral gegaan, toen ben ik opgepakt door de Amerikaanse blogger Perez Hilton en vorig jaar heb ik als eerste niet-Amerikaanse artiest een YouTube-optreden gedaan met de band Postmodern Jukebox. Die video is meer dan 20 miljoen keer bekeken en toen ging het echt rollen. We hebben een mooie tour gemaakt langs de landen waaruit de meeste belangstelling kwam. Ondertussen heb ik mijn album geschreven dat ook bijna uitkomt. Daarop staat ook nog een mooie samenwerking met een bekende Zuid-Amerikaanse zanger. Drukke maar mooie tijden dus.”