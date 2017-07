Dat laat Bas weten op Instagram. Nicolette heeft een taart voor hem gemaakt, waarop te lezen is: 'Bas en Nic forever. Ik hou van je'. Bas kan de actie van zijn vrouw erg waarderen. "M'n vrouw is 9600 km van huis en zet toch ff zo'n top taart neer... niet normaal!"

Nicolette postte een foto op social media van hun bruiloft. Daarbij schrijft ze: "Het leven en de liefde vieren is het leukste wat er is... Vandaag, 2 jaar geleden, deden we dat in Girona en zeiden mijn grote liefde @basssmit en ik het ja-woord tegen elkaar met onze meisjes erbij. Wat een geluk en wat zijn we bevoorrecht."