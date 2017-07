Kelly Weekers lanceert YouTube-kanaal

De verloofde van muziekproducent John Ewbank die onlangs beviel van dochter Scottie, beheert tevens het inspiratieplatform GZNDenzo en is werkzaam in haar eigen praktijk in Laren. Met een videokanaal wil ze nóg meer mensen proberen aan te spreken.

„Ik kreeg te horen dat ik zonder YouTube ouderwets ben”, lacht de Limburgse schone. „In mijn video’s vertel ik alles over mentale gezondheid, de invloed van onder andere beweging en voeding, van relaties en vrienden en ik duik in de wereld van spiritualiteit. Aan de andere kant wil ik ook luchtige dingen onderwerpen belichten zoals het doen van je make-up en haar. Als alles in balans is geloof ik dat je je echt gelukkig kunt voelen.”

Ervaringsverhalen

Weekers, die columns schrijft voor onder andere lifestyle-magazine Talkies en regelmatig te zien is in Shownieuws, geeft aan niet haar hele privéleven te zullen delen via de video’s. „Maar uiteraard schroom ik me niet om af en toe ervaringsverhalen te vertellen, bijvoorbeeld hoe ik persoonlijk het moederschap ervaar. Ik vind het juist mooi als we elkaar als klankbord kunnen gebruiken.”