Op de foto zit de voetballer met z'n zoon Cristiano junior op een bankje. In hun armen hebben ze de pasgeboren tweeling. "Blessed", schrijft Ronaldo bij het kiekje.

Vorige week bevestigde hij de komst van de tweeling. Net als bij zijn oudste zoon, is ook bij de twee baby's onbekend wie hun moeder is. Het gezin Ronaldo wordt dit jaar nog verder uitgebreid, want zijn vriendin Georgina Rodríguez is op dit moment in verwachting.