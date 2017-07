Elizabeth zit middenin haar zogenoemde ‘Holyrood Week’, die elke zomer in haar agenda staat. De koningin strijkt een week lang neer in Palace of Holyroodhouse en houdt zich enkel bezig met Schotse zaken. Een tuinfeest staat elk jaar op de agenda.

Dinsdag kwamen meer dan 8000 genodigden naar het paleis, twitterde Buckingham Palace. De gasten, uitsluitend Schotten, werden niet alleen ontvangen door de koningin, ook haar man prins Philip en zoon prins Andrew waren van de partij.

Koninklijke onderscheidingen

Voor de 96-jarige Philip was het mogelijk zijn laatste tuinfeest. Hij gaf in mei aan zich dit najaar terug te trekken uit het openbare leven. Philip, die zijn vrouw in mei en juni nog vergezelde tijdens de tuinfeesten bij Buckingham Palace, zal zich nog af en toe laten zien. Of hij ervoor kiest de traditionele ‘garden parties’ bij te wonen, is nog de vraag.

Elizabeth opende dinsdag de deuren van Holyroodhouse voor veel meer dan de 8000 Schotten die een uitnodiging voor haar feestje kregen. Dinsdagmiddag reikte ze koninklijke onderscheidingen uit, onder meer aan een aantal Schotse paralympische sporters. ’s Ochtends kwamen de Schotse premier Nicola Sturgeon en de Schotse parlementsvoorzitter Ken Macintosh langs op Holyroodhouse.