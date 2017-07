“Ik wilde gewoon niet zo’n standaard videoclip van: kijk mij eens met liefdesverdriet zingen in de duinen”, vertelde André dinsdag aan RTL. In plaats daarvan dook André met Johnny de kroeg in en gingen beide heren uit de kleren op een strand. De clip is vanaf donderdag te zien.

Voor André is het een hele eer dat Johnny tijd heeft gemaakt voor zijn video. “Wie past er nou meer bij mij? Wie heeft meer hetzelfde bloed?”, vroeg de zanger zich af. “Als ik van iemand hou in dit vak dan is het Johnny wel. Dat hij het dan ook doet, ik voel me echt vereerd.”

Scheet

André, die eerder acteur Bartho Braat strikte voor zijn clip bij Leef, heeft niet langer het gevoel dat hij zich moet bewijzen. “Ik mag straks twee keer Ahoy doen, dan heb ik echt wel wat laten zien. Ik heb mezelf wel bewezen, de mensen die dat niet vinden, zeuren over tien jaar nog steeds.”

Ook vergelijkingen met zijn vader André doen André jr. weinig. “Als ik een scheet laat, zullen er altijd mensen zijn die zeggen dat die van mijn vader mooier was.”