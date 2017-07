premium

Kylie Jenner verandert tatoeage Tyga

32 min geleden

Kylie Jenner is duidelijk over haar relatie met rapper Tyga heen. De 19-jarige realityster liet een tatoeage op haar linkerenkel veranderen. De oude tattoo was de letter ’t’ als eerbetoon aan de 27-jarige rapper, maar leest nu ’la’ in kleine letters, zo blijkt uit foto’s die vandaag verschenen op de website van People.